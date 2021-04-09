Кавани станет игроком Бока Хуниорс

Один из лучших нападающих мира последнего десятилетия Эдинсон Кавани скорей всего продолжит свою карьеру в чемпионате Аргентины.

По информации ESPN, уругвайский голеадор близок к переходу в гранд аргентинского футбола «Боку Хуниорс», переговоры с игроком лично ведет вице-президент клуба Рикельме.

Сообщается, что в состав «Боки» игрок должен перейти бесплатно, его нынешнее соглашение с «Манчестер Юнайтед» подходит к своему завершению и сам игрок уже заявил о желании уйти.

Отметим, в нынешнем сезоне в 19 матчах АПЛ уругвайский форвард забил лишь шесть голов.