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Футбол

Кавани станет игроком Бока Хуниорс

отАндрей Огородник

Апр 9, 2021 , ,
Эдинсон Кавани

Один из лучших нападающих мира последнего десятилетия Эдинсон Кавани скорей всего продолжит свою карьеру в чемпионате Аргентины.

По информации ESPN, уругвайский голеадор близок к переходу в гранд аргентинского футбола «Боку Хуниорс», переговоры с игроком лично ведет вице-президент клуба Рикельме.

Сообщается, что в состав «Боки» игрок должен перейти бесплатно, его нынешнее соглашение с «Манчестер Юнайтед» подходит к своему завершению и сам игрок уже заявил о желании уйти.

Отметим, в нынешнем сезоне в 19 матчах АПЛ уругвайский форвард забил лишь шесть голов.

от Андрей Огородник

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