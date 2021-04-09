Манчестер Юнайтед нацелился на Кулусевски

Молодой талант туринского «Ювентуса» Деян Кулусевски, которого называют будущим шведского футбола, может переехать на Туманный Альбион.

Как сообщает Calciomercato.com большой интерес к 20-летнему полузащитнику проявляет «Манчестер Юнайтед», главный тренер которого Оле-Гуннар Сульшер видит в игроке огромный потенциал. В то же время издание отмечает, что заполучить игрока «красным дьяволам» будет очень непросто, так как большие планы на футболиста имеют также и боссы «Ювентуса».

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Деяна Кулусевски 26 матчей в Серии А, 3 мяча и сделал 1 голевой пас. Игрок перебрался в состав «Старой Синьоры» из «Аталанты».