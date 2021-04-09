Металл и Жилстрой-1 начинают сотрудничество

Харьковский «Металл» на базе которого планируется возрождение «Металлиста» всеми своими действиями демонстрирует о грандиозных планах на будущее.

Как сообщает официальный сайт клуба, на днях «Металл» подписал договор о сотрудничестве с женским футбольным клубом «Жилстрой-1», который является самым титулованным футбольным клубом Украины в женском футболе.

«Не скрою, к нам обращались многие клубы, но мы решили, что женская футбольная команда должна остаться в Харькове, радуя своей игрой наших земляков – харьковчан.

Зная Евгения Красникова, опытный тренерский штаб «Металла», мы уверены, что их профессиональные советы помогут нашей команде выйти на новый технико-тактический уровень», – прокомментировал сотрудничество генеральный директор «Жилстроя-1» Усов.

Напомним, что до сезона 2023/24 клубы УПЛ и ПФЛ должны иметь в своей структуре женские команды.