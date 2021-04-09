Михайличенко: Какая может быть обида на Динамо?

Воспитанник киевского «Динамо» Богдан Михайличенко, который сейчас выступает в составе бельгийского «Андерлехта», прокомментировал свой период пребывания в столичном гранде.

Несмотря на то, что больших шансов закрепится в основе своего родного клуба он не имел, причины неудач он ищет в первую очередь в себе.

Какая может быть обида. Меня Ребров брал на сборы, я хорошо себя там проявлял, но из-за травмы у меня не получилось зацепиться и остаться. Потом пришел Хацкевич и просто не увидел во мне перспективу или еще что-то. Нет проблем, я поехал в аренду. И там доказывал, что я чего-то стою, что у меня есть перспективы. Зависит от тренера. Если бы Хацкевич видел во мне футболиста и рассчитывал на меня, то я бы остался и играл бы там. Это футбол. 23 футболиста только может быть в команде.

В нынешнем сезоне на счету Михайличенко 15 матчей в чемпионате Бельгии, один гол и одна результативная передача.