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Футбол

Тайсон перешел в Интерансьональ

отАндрей Огородник

Апр 9, 2021 , ,
Тайсон

Эпопея с переходом скандальной звезды донецкого «Шахтера» Тайсона судя по всему подошла к своему завершению.

Как сообщает авторитетный портал специализирующийся на трансферах Transfermarkt, с 1 июля бразильский полузащитник присоединиться в бразильскому «Интернасьоналю». Условия перехода игрока не разглашаются, известно лишь то, что он перейдет в клуб на правах свободного агента.

Напомним, Тайсон является воспитанником «Интернасьоналя» откуда в августе 2010 года перешел в «Металлист». В течении восьми последних лет игрок выступал в составе «Шахтера», где был одним из лидеров.

от Андрей Огородник

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