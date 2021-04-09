Тайсон перешел в Интерансьональ

Эпопея с переходом скандальной звезды донецкого «Шахтера» Тайсона судя по всему подошла к своему завершению.

Как сообщает авторитетный портал специализирующийся на трансферах Transfermarkt, с 1 июля бразильский полузащитник присоединиться в бразильскому «Интернасьоналю». Условия перехода игрока не разглашаются, известно лишь то, что он перейдет в клуб на правах свободного агента.

Напомним, Тайсон является воспитанником «Интернасьоналя» откуда в августе 2010 года перешел в «Металлист». В течении восьми последних лет игрок выступал в составе «Шахтера», где был одним из лидеров.