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Футбол

Цыганков вернулся в общую группу

отАндрей Огородник

Апр 9, 2021 , ,
Виктор Цыганков

Главная звезда киевского «Динамо» Виктор Цыганков успел восстановиться после травмы к матчу против СК «Днепр-1», который на ряду со столичным клубом является лучшей командой УПЛ второй половины сезона.

Как сообщает официальный сайт «Динамо» вчера полузащитник работал в полную силу в общей группе игроков киевского клуба, который готовится к принципиальному поединку против СК «Днепр-1». Также стоить отметить возвращение в общую группу и Дуэлунда, который также залечивал травму.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Виктора Цыганкова 12 голов и восемь результативных передач в 28 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

от Андрей Огородник

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