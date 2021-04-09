Цыганков вернулся в общую группу

Главная звезда киевского «Динамо» Виктор Цыганков успел восстановиться после травмы к матчу против СК «Днепр-1», который на ряду со столичным клубом является лучшей командой УПЛ второй половины сезона.

Как сообщает официальный сайт «Динамо» вчера полузащитник работал в полную силу в общей группе игроков киевского клуба, который готовится к принципиальному поединку против СК «Днепр-1». Также стоить отметить возвращение в общую группу и Дуэлунда, который также залечивал травму.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Виктора Цыганкова 12 голов и восемь результативных передач в 28 матчах за «Динамо» во всех турнирах.