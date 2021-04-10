Алибеков получит шанс в матче против СК Днепр-1?

Воспитанник киевского «Динамо» Ахмед Алибеков может сыграть в сегодняшнем поединке против СК «Днепр-1».

Украинский полузащитник после не самого успешного периода карьеры в чемпионате России, где выступал на правах аренды в составе «Уфы» вернулся в «Динамо» и уже в ближайшее время может провести свой первый матч за киевлян в сезоне. Полузащитник вместе со столичным клубом прибыл в Днепр на матч против местного клуба.

Напомним, матч между СК «Днепр-1» и «Динамо» состоится сегодня в 17:00. Киевский клуб не сможет задействовать в поединке Виктора Цыганкова, днепровский Александра Пихаленка.