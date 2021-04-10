Давинсон Санчес под прицелом Барселоны

Каталонская «Барселона» продолжает искать варианты для усиления центра защиты.

По информации El Mundo Deportivo, одним из вариантов для каталонского гранда является защитник сборной Колумбии и лондонского «Тоттенхэма» Давинсон Санчес, который проводит блестящий сезон под руководством Жозе Моуриньо. Сообщается, что трансфер защитника может стоить испанскому гранду свыше 35 миллионов евро.

Стоить отметить, что в свое время «Барселона» уже следила за защитником, ещё во времена его выступлений в Южной Америке.

Напомним, ранее сообщалось, что новичком каталонского гранда должен стать Эрик Гарсия из «Манчестер Сити».