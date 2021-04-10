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Футбол

Фран Соль отличился очередным голом в Испании

отАндрей Огородник

Апр 10, 2021 , ,
Фран Соль

Нападающий киевского «Динамо» Фран Соль, который выступает в составе испанского «Тенерифе» на правах аренды, вчера вечером помог своему клубу одержать важную победу в рамках испанской Сегунды.

Испанский нападающий в матче 34 тура забил мяч в ворота «Спортинга», который оказался единственным в поединке. Для Франа Соля этот гол восьмой в нынешнем сезоне, также на его счету две результативные передачи.

После 34 сыгранных туров «Тенерифе» идет на 12 месте турнирной таблицы чемпионата Испании среди команд Сегунды. Команда практически обеспечила себе прописку на следующий сезон, также клуб потерял шансы на повышение в классе.

от Андрей Огородник

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