Ювентус продлил контракт с румынским дарованием клуба

Прогресс юного румынского защитника Раду Драгузина не остался без внимания руководства туринского «Ювентуса».

Как сообщает официальный сайт «Старой Синьоры», 19-летний защитник поставил подпись под новым контрактом действие которого рассчитано на четыре сезона. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Отметим, Раду Драгузин перешел в «Ювентус» из бухарестского «Регала» в августе 2018 года. В нынешнем сезоне талант дебютировал за основу «бьянконерри». Сейчас на его счету четыре матча в рамках чемпионата Италии по футболу.