Ключевой исполнитель СК Днепр-1 пропустит матч с Динамо

Днепровский СК «Днепр-1» который набрал блестящую форму во второй половине сезона, не сможет задействовать в сегодняшнем матче против киевского «Динамо» одного из лидеров своей команды Александра Пихаленка.

Как сообщает Tribuna.com, на днях молодой полузащитник днепрян был прооперирован, ему удалили аппендикс. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Александра Пихаленка три результативные передачи в 13 матчах чемпионата Украины. Напомним, что в СК «Днепр-1» игрок выступает на правах аренды, его права принадлежат «Шахтера».