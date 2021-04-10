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Футбол

Любительские Карпаты собирают старых звезд клуба

отАндрей Огородник

Апр 10, 2021 , ,
Денис Кожанов

Новосозданные львовские «Карпаты», которые в нынешнем сезоне выступают в любительской лиге, а с нового сезона планируют заявиться во Вторую, могут собрать достаточно звездный по меркам третьего по силе дивизиона состав.

По информации газеты Спортивка, львовские «Карпаты» имеют устные договоренности с Олегом Голодюком, Денисом Кожановым и Андреем Ткачуком, которые готовы помочь команде в следующем сезоне.

Напомним, сейчас во Второй лиге уже играют две команды «Карпат» — галицкие и львовские. Львовские скорей всего солються с галицими и прекратят свое существование. Новые «Карпаты», которые играют в любителях, были созданы бывшими легендами истинного клуба.

от Андрей Огородник

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