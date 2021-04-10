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Футбол

Ребров прокомментировал свое будущее в Ференцвароше

отАндрей Огородник

Апр 10, 2021 , ,
Сергей Ребров

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал слухи, что в скором времени может сменить клуб.

По словам тренера, слухи, которые распространяют местные СМИ не имеют ничего общего с реальностью.

«Я не читаю венгерски СМИ, так как не знаю венгерский язык. Я сосредоточен на своей работе и считаю, что у тренера критерием должна быть его оценка игры команды и оценка специалистов. В газетах пишут обычно не специалисты, а люди, которые думают, что разбираются в футболе.

Сейчас я в Ференцвароше, у меня еще год контракта, а после окончания сезона будем думать. В работе тренера ты никогда не знаешь где будешь завтра», — приводит слова Реброва Футбол 1/2/3.

Отметим, в случае победы в ближайшем матче «Ференцварош» досрочно станет чемпионом Венгрии.

от Андрей Огородник

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