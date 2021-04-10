Трабзонспор составит конкуренцию Шахтеру в борьбе за Прашедеса

Ещё один клуб планирует ближайшим летом побороться за восходящую звезду бразильского «Интернасьоналя» Бруно Прашедеса.

Помимо донецкого «Шахтера», об интересе которого сообщалось ранее, большие планы на футболиста имеет также турецкий «Трабзонспор», о чем сообщает Fotospor. Представители клуба уже контактировали с окружением игрока по поводу возможного перехода. Сообщается, что клуб с Трабзона готов обменять своего игрока Флавио на Прашедеса.

Напомним, ранее сообщалось, что «Интернасьональ» отклонил предложение «Шахтера» в размере 7,5 миллионов евро.