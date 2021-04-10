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Футбол

Восемь игроков основы Ингульца не сможет сыграть в матче против Зари

отАндрей Огородник

Апр 10, 2021 , ,
Сергей Лавриненко

Петровский «Ингулец» не сможет задействовать в матче против луганской «Зари» целый ряд своих важных исполнителей.

Помимо травмированных ранее Богдана Шуста, Владислава Лупашко и Виталия Павлова, из-за повреждений поединок пропустят также Максим Ковалев, Олег Синегуб и Денис Васин. Также не смогут сыграть в ближайшем матче дисквалифицированные Андрей Семенко и Младен Бартулович.

Напомним, матч «Ингульца» и «Зари» состоится завтра. Луганская «Заря» разрешила участвовать в очном противостоянии своим игрокам, которые на правах аренды играют за петровский клуб.

от Андрей Огородник

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