Вторая лига: Синхронные победы лидеров

Нешуточная борьба намечается за выход в Первую лигу в третьем по силе дивизионе страны.

Вчера во Второй лиге были сыграны ряд матчей 16 тура, которые ещё больше «закрутили» интригу в обеих группах. Среди всех поединков стоить отметить разгромные победы «Металла», «Металлурга» и «Подолья», а также очередную победу галицких «Карпат», которые во второй половине сезона не знают осечек, причем вчера обыграли амбициозный «Эпицентр».

ГРУППА А

8 апреля (четверг)

«Нива» Винница – «Диназ» – 0:0

9 апреля (пятница)

«Карпаты» Галич – «Эпицентр» – 1:0

Гол: 1:0 – 64 Веу.

«Чайка» – «Рубикон» – 1:2

Голы: 1:0 – 20 Пограничный, 1:1 – 39 Кабанюк, 1:2 – 55 Кабанюк.

«Подолье» – «Оболонь-2» – 4:0

Голы: 1:0 – 9 Карпенко, 2:0 – 19 Карпенко, 3:0 – 40 Прихна, 4:0 – 70 Салбак.

«Ужгород» – «Буковина» – 3:2

Голы: 0:1 – 26 Орнат, 1:1 – 68 Пуканыч, 2:1 – 77 Ференцик, 3:1 – 90+3 Пуканыч, 3:2 – 90+6 Хучабаров.

10 апреля (суббота)

«Чернигов» – «Карпаты» – 15.00

ГРУППА Б

9 апреля (пятница)

«Металлург» – «Николаев-2» – 3:0

Голы: 1:0 – 15 Сидоров, 2:0 – 47 Сарапий, 3:0 – 57 Остапенко.

«Балканы» – «Таврия» — 0:2

Голы: 0:1 – 6 Богданов, 0:2 – 86 Белоконь

Удален Шевченко («Таврия») на 65-й минуте.

«Энергия» – «Яруд» – 1:3

Голы: 0:1 – 26 Литовченко, 0:2 – 37 Литовченко, 0:3 – 53 Литюк, 1:3 – 89 Хименюк

«Металл» – «Никополь» – 3:0

Голы: 1:0 – 38 Балули, 2:0 – 44 Подлепенец, 3:0 – Балули с пенальти

10 апреля (суббота)

«Кривбасс» – «Перемога» – 15.00