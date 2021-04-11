Лунин назвал причину ошибок в матчах с Нигерией и Польшей

Страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал, почему допустил ошибки за сборную Украины.

— Вот ты играл с Нигерией и был один момент.

– Да. Но там я вышел нормально, просто по мячу не сильно попал. Это технические моменты.

— Да, но все равно Шевченко тебя продолжает вызывать. И в матче с Польшей была у тебя такая же история.

– Да, да.

— Как оценишь два этих выхода? Это недостаток практики?

– Да, это только недостаток практики. Я не переживаю по этому поводу. Мне надо выйти на игровой ритм, провести 3-4 матча подряд. И, думаю, все будет нормально, — приводит слова Лунина Meta-ratings.com.ua.