Тайсона не будет в Интернасьонале до истечения контракта с Шахтером

Исполнительный директор «Интернасьонала» Пауло Брэкс уведомил, что полузащитника донецкого «Шахтера» Тайсон не переедет в бразильскую команду до конца договора с «Горняками» (30 июня).

Однако он отметил, что в команде работают над этим переходом.

«Тайсон контактирует с нами, посещает клубную базу. У него есть телефонные номера наших сотрудников», – приводит слова Брэкса Globo Esporte.

Отмечается, что «Шахтер» не отпустит 33-летнего бразильца досрочно, так как клубы не смогли договориться о трансфере Винисиуса Тобиаса.