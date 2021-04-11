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Футбол

Тайсона не будет в Интернасьонале до истечения контракта с Шахтером

отСергей Сумской

Апр 11, 2021 , ,

Исполнительный директор «Интернасьонала» Пауло Брэкс уведомил, что полузащитника донецкого «Шахтера» Тайсон не переедет в бразильскую команду до конца договора с «Горняками» (30 июня).

Однако он отметил, что в команде работают над этим переходом.

«Тайсон контактирует с нами, посещает клубную базу. У него есть телефонные номера наших сотрудников», – приводит слова Брэкса Globo Esporte.

Отмечается, что «Шахтер» не отпустит 33-летнего бразильца досрочно, так как клубы не смогли договориться о трансфере Винисиуса Тобиаса.

от Сергей Сумской

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