Тоттенхэм проиграл Манчестер Юнайтед

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В 31-м туре чемпионата Англии лондонский «Тоттенхэм» дома проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Хозяева поля открыли счет усилиями Сон Хын Мина, но гости ответили точными ударами Фреда, Эдинсона Кавани и Мэйсона Гринвуда.

Благодаря этой победе «МЮ» сократил отставание от «Ман Сити» на 11 очков.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:3

Голы:

1:0 – 40 Сон Хын Мин, 1:1 – 57 Фред, 1:2 – 79 Кавани, 1:3 – 90 Гринвуд.

Тоттенхэм – Льорис, Родон, Регилон, Орье, Дайер, Хейбьерг, Ндомбеле (Ламела, 78), Лукас Моура (Бэйл, 82), Ло Чельсо (Сиссоко, 61), Сон Хын Мин, Кейн.

Манчестер Юнайтед – Хендерсон, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Погба, Бруну Фернандеш (Матич, 90), Фред, Мактомини, Кавани, Рэшфорд (Гринвуд, 72).

Предупреждения:

Мактомини (18), Кавани (41), Фред (48), Шоу (67), Магуайр (70), Сиссоко (90)