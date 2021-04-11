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Футбол

В Минае рассчитывают на Милевского

отСергей Сумской

Апр 11, 2021 ,

Главный тренер «Миная» Николай Цымбал после поражения от «Руха» (0:2) в рамках 21-го тура УПЛ отметил роль нападающего Артема Милевского в команде.

По словам специалиста, игрока будут больше использовать для позиционных атак

«Что касается Артема, то 90 минут ему тяжело находиться на футбольном поле при наших тактических задачах. Где есть быстрый переход, отбор, где нужно возвращаться, вперед бежать. Он больше для позиционных атак, но у нас сегодня был немного другой план на игру. Мы на Артема рассчитываем, как на полноценного футболиста «Миная», — приводит слова тренера ua.tribuna.com.

от Сергей Сумской

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