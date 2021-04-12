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Футбол

Малиновский – игрок месяца среди топ-5 лиг по данным CIES

отСергей Сумской

Апр 12, 2021

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский неожиданно стал лидером рейтинга лучших футболистов топ-5 лиг Европы за последний месяц по данным CIES.

Малиновский получил оценку 97,3 баллов из 100 по формуле, которая учитывает индивидуальные действия футболиста и его игру в команде.

За последний месяц 27-летний украинский футболист отметился одним голом и 5 ассистами в составе «Аталанты».

В топ-3 также вошли Жерар Морено из «Вильярреала» (95,7 баллов) и голкипер «Наполи» Давид Оспина (95).

от Сергей Сумской

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