Андрей Ярмоленко может вернуться в Динамо?

Один из лучших игроков «Динамо» последнего десятилетия Андрей Ярмоленко может вернуться родной клуб.

По информации журналиста Педру Алмейды киевский клуб всерьез рассматривает вариант с возвращением своего лидера. 31-летний вингер является игроком ротации «Вест Хэма» при том, что имеет одну и самых высоких заработных плат в клубе. Его контракт истекает следующим летом в связи с чем существует высокая вероятность, что «молотобойцы» будут готовы расстаться с игроком.

Напомним, Андрей Ярмоленко покинул киевское «Динамо» в 2017 году, перейдя в дортмундскую «Боруссию» за 25 миллионов евро, а вскоре сменив клуб на лондонский «Вест Хэм», где несмотря на несколько ярких матчей закрепится не сумел.