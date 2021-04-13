Исмаили может пропустить матч с Динамо?

Один из ведущих игроков донецкого «Шахтера» Исмаили под угрозой пропуска сверхважного для «горняков» матча против киевского «Динамо».

Несмотря на то, что ранее появилась информация, что игрок вернулся в основную группу «Шахтера», вчера бразилец вновь тренировался по индивидуальной программе. Решение по его участию в матче будет принято непосредственно перед самим поединком против киевлян.

Напомним, в нынешнем сезоне Исмаили практически не играл из-за травм. На счету одной из главных звезд «Шахтера» прошлых лет лишь два поединка в чемпионате Украины, крайний — 11 марта.