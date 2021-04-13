Официально: Игорь Климовский — главный тренер тернопольской Нивы

Бывший главный тренер донецкого «Олимпика» Игорь Климовский обрел новое место работы.

Как сообщает официальный сайт тернопольской «Нивы», 49-летний специалист подписал с клубом полноценный контракт. Условия сделки не разглашаются.

Отметим, тернопольская «Нива» в нынешнем сезоне идет на 13 месте среди шестнадцати команд Первой лиги. Ранее Климовский неоднократно выполнял обязанности главного тренера «Олимпика», спасая клуб от вылета с УПЛ. В феврале этого года он был уволен после двух кряду поражений. Ему на смену пришел Юрий Калитвинцев.