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Футбол

Официально: Игорь Климовский — главный тренер тернопольской Нивы

отАндрей Огородник

Апр 13, 2021 , ,
Игорь Климовский

Бывший главный тренер донецкого «Олимпика» Игорь Климовский обрел новое место работы.

Как сообщает официальный сайт тернопольской «Нивы», 49-летний специалист подписал с клубом полноценный контракт. Условия сделки не разглашаются.

Отметим, тернопольская «Нива» в нынешнем сезоне идет на 13 месте среди шестнадцати команд Первой лиги. Ранее Климовский неоднократно выполнял обязанности главного тренера «Олимпика», спасая клуб от вылета с УПЛ. В феврале этого года он был уволен после двух кряду поражений. Ему на смену пришел Юрий Калитвинцев.

от Андрей Огородник

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