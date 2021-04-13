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Футбол

Шахтер заинтересовался Довбиком?

отАндрей Огородник

Апр 13, 2021 , ,
Артем Довбик

Нападающий сборной Украины и днепровского СК «Днепр-1» Артем Довбик может в скором будущем уйти на повышение.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, большой интерес к 23-летнему нападающему проявляет гранд украинского футбола донецкий «Шахтер», который ищет долгосрочную замену своему главному бомбардиру Жуниору Мораесу.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Довбика девять голов во всех турнирах за СК «Днепр-1» и одна результативная передача. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны киевского «Динамо».

от Андрей Огородник

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