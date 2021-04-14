Флик пояснил, чего не хватило Баварии для выхода в полуфинал ЛЧ

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик после ответной игры против «ПСЖ» (1:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов заявил, что все видели, насколько опасен «ПСЖ» в атаке.

«Но даже несмотря на то, что мы вылетели, я хочу похвалить свою команду. И, как умеющий проигрывать человек, поздравляю победителя.

Обычно моя команда очень умело работает в атаке, но сегодня нам не хватало финального штриха. Надо принять произошедшее, пусть даже мы надеялись на другой исход», – сказал Флик в интервью Sky Sport Germany.

Напомним, парижане выбили немецкий клуб по итогам двух матчей: первая игра – 2:3, ответная 1:0. ПСЖ прошел дальше за счет большего количества забытых голов на выезде.