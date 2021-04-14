Лига чемпионов. ПСЖ и Челси идут в полуфинал

Во вторник, 13 апреля, состоялись ответные игры 1/4 финала Лиги чемпионов. «Бавария» сумела победить «ПСЖ» на выезде (1:0), а «Порту» одолел «Челси» (0:1). Однако далее прошли парижане и лондонцы.

ПСЖ Франция – Бавария Германия 0:1

Гол:

0:1 – 40 Шупо-Мотинг.

ПСЖ – Навас, Дагба, Диалло (Баккер, 58), Кимпембе, Паредес, Данилу Перейра, Гуйе, Дракслер (Кин, 73), Ди Мария (Эррера, 88), Мбаппе, Неймар.

Бавария – Нойер, Боатенг, Люка Эрнандес, Павар, Алаба, Мюллер, Киммих, Коман, Сане, Шупо-Мотинг (Хави Мартинес, 85), Дэвис (Мусиала, 71).

Предупреждения:

Алаба (52), Дагба (55), Мюллер (68), Эррера (90).

Первый матч: 3:2

Челси Англия – Порту Португалия 0:1

Гол:

0:1 – 90 Тареми.

Челси – Менди, Чилуэлл, Рюдигер, Тиаго Силва, Джеймс, Пулишич, Жоржиньо, Хавертц (Жиру, 90), Канте, Маунт (Зиеш, 86), Аспиликуэта.

Порту – Марчесин, Пепе, Мбемба, Сануси, Манафа (Нану, 75), Отавио, Сержиу Оливейра (Фабиу Виейра, 84), Марега (Эванилсон, 75), Урибе, Корона (Диас, 75), Груйич (Тареми, 63).

Предупреждения:

Сержиу Оливейра (46), Корона (74), Пепе (82), Диас (88), Тареми (90).

Первый матч: 2:0