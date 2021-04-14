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Футбол

Женская сборная Украины не сыграет на Евро-2022

отСергей Сумской

Апр 14, 2021

Во вторник, 13 апреля, состоялась ответная игра плей-офф квалификации женского чемпионата Европы-2022.

В Белфасте наша команда проиграла Северной Ирландии.

Северная Ирландия – Украина – 2:0

Голы: 1:0 – 55 Каллагэн, 2:0 – 90+6 Колдуэлл

Удаление: 88 Панцулая

Украина: Самсон, Филенко, Кравец (Кравчук, 69), Шматко, Басанская, Бойченко (Малахова, 75), Панцулая, Химич, Овдийчук, Апанащенко, Кунина (Козлова, 58)

Напомним, первый матч завершился поражением украинок на стадионе в Ковалевке – 1:2. ПО итогам двух матчей Северная Ирландия вышла на Евро-2022.

от Сергей Сумской

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