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Футбол

Два игрока Руха рискуют пропустить матч против Ингульца

отАндрей Огородник

Апр 15, 2021 , ,
Николай Кухаревич

Львовский «Рух», который продолжает борьбу за сохранения места в элите, не сможет задействовать в важнейшем матче украинского чемпионата сразу двух своих игроков.

По информации Meta-ratings, ближайший поединок против «Ингульца» с большой долей вероятности пропустит нападающий клуба Николай Кухаревич и защитник Рагнар Сигурдссон. Оба игрока имеют проблемы со здоровьем и скорей всего не успеют восстановится до конца недели.

Стоить отметить, что если отсутствие Сигурдссона в принципе обычная вещь, зимний новичок сыграл с момента перехода лишь матч, то на счету Кухаревича два гола в восемнадцати матчах сезона.

от Андрей Огородник

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