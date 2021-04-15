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Футбол

Два игрока Шахтера пропустят конец сезона

отСергей Сумской

Апр 15, 2021

Директор департамента медицины «Шахтера» Дмитрий Скибинский сообщил, что защитник Исмаили и полузащитник Евгений Коноплянка не помогут команде в оставшихся играх чемпионата Украины.

«На данный момент индивидуально занимаются Евгений Коноплянка, который получил травму в сборной, и Исмаили – к сожалению, после начала тренировок он опять почувствовал боль в колене. Это один из вариантов течения его травмы после пластики крестообразной связки, которая была в прошлом году», — приводит слова специалиста официальный сайт «Шахтера».

По его словам, восстановление Исмаили может занять от недели до нескольких недель. Коноплянка, скорее всего, также не сыграет до конца сезона из-за травмы бедра.

от Сергей Сумской

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