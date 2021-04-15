Холанд желает в следующем клубе получать заоблачную зарплату

Восходящая звезда мирового футбола Эрлинг Холанд своими финансовыми запросами ставит под сомнения свой возможный переход в большинство ТОП-клубов Европы.

Как сообщает Goal.com, норвежский голеадор готов рассмотреть вариант ухода из «Боруссии» уже ближайшим летом, но клубу претенденту придется сильно потратиться на 20-летнего игрока. Мало того, что клуб форварда оценивает его в свыше 150 миллионов евро, так к тому же Холанд намерен зарабатывать в новом клубе не менее 35 миллионов евро в год.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Эрлинга Холанда 21 гол в 23 матчах Бундеслиги. Также игрок побыл ряд возрастных бомбардирских рекордов в Лиге Чемпионов.