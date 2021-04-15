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Футбол

Сборная Украины может провести все три спарринга в одном городе

отСергей Сумской

Апр 15, 2021 ,

Сборная Украины может провести все три контрольных поединка перед чемпионатом Европы-2020 на стадионе «Металлист» в Харькове, передает Meta-ratings.

Ранее в УАФ подтвердили, что в Харькове национальная команда примет Бахрейн 23 мая.

О месте проведения поединков против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня) не сообщалось, но их тоже могут провести в Харькове, потому что, скорее всего, сборная будет готовиться в этом городе.

Кроме того, сейчас рассматривается вариант с проведением всех трех спаррингов в столице.

от Сергей Сумской

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