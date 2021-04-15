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Футбол

Цыганков вернулся в общую группу киевского Динамо

отАндрей Огородник

Апр 15, 2021 , ,
Виктор Цыганков

Главная звезда киевского «Динамо» Виктор Цыганков имеет все шансы сыграть в возможно решающем матче за звание чемпиона Украины против донецкого «Шахтера».

Пропустив около месяца из-за травмы, молодой лидер «Динамо» полностью восстановился после повреждения икроножной мышцы, о чем сообщает «Футбол NEWS». Стоить отметить, что игрок был близок к возвращению на поле ещё перед матчем с СК «Днепр-1», но в клубе решили поберечь лидера для матча против главного конкурента.

Напомним, матч между «Динамо» и «Шахтером» состоится 17 апреля. За пять туров до финиша киевский клуб опережает донецкий на семь очков.

от Андрей Огородник

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