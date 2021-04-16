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Футбол

Милан присмотрел замену Доннарумме

отАндрей Огородник

Апр 16, 2021 , ,
Мика Маньян

Итальянский «Милан», который этим летом рискует потерять своего основного вратаря, начал поиски потенциальной замены Джанлуиджи Доннаруме.

Как сообщает в своем твиттере известный итальянский журналист Николо Скира, приоритетом для «россонери» на место вратаря является игрок французского «Лилля» Мика Маньян. Условия возможного перехода вратаря «догов» в «Милан» не разглашаются.

Отметим, в составе «Лилля» Мика Маньян выступает на протяжении крайних шести сезонов. В нынешнем сезоне на его счету 42 матча во всех турнирах, в которых он пропустил в свои ворота 34 гола.

от Андрей Огородник

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