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Футбол

СК Полтава может усилиться экс-форвардом Ворсклы

отАндрей Огородник

Апр 16, 2021 , ,
Дмитрий Щербак

Любительская СК «Полтава», которая в следующем сезоне планирует стартовать во Второй лиге чемпионата Украины, может усилить свой состав бывшим нападающим полтавской «Ворсклы» Дмитрием Щербаком.

По информации телеграм-канала «Бей-Беги» 24-летний форвард сейчас находится в расположение «горожан». Игрок, напомним, является свободным агентом, что позволяет заявить клубу его на оставшуюся часть сезона в аматорском чемпионате Украины.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Дмитрия Щербака тринадцать матчей в украинской Премьер лиге, один гол и одна результативная передача.

от Андрей Огородник

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