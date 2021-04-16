СК Полтава может усилиться экс-форвардом Ворсклы

Любительская СК «Полтава», которая в следующем сезоне планирует стартовать во Второй лиге чемпионата Украины, может усилить свой состав бывшим нападающим полтавской «Ворсклы» Дмитрием Щербаком.

По информации телеграм-канала «Бей-Беги» 24-летний форвард сейчас находится в расположение «горожан». Игрок, напомним, является свободным агентом, что позволяет заявить клубу его на оставшуюся часть сезона в аматорском чемпионате Украины.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Дмитрия Щербака тринадцать матчей в украинской Премьер лиге, один гол и одна результативная передача.