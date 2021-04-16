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Футбол

Стала известна сумма за которую Вест Хэм готов отпустить Ярмоленко

отАндрей Огородник

Апр 16, 2021 , ,
Андрей Ярмоленко

Британские СМИ продолжают распространять слухи о грядущей смене клубной прописки лидера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко.

Как отмечает Football.London, главный тренер «молотобойцев» Девид Мойес не видит для украинца места в составе на следующий сезон. Сообщается, что учитывая высокую травматичность игрока и его оклад, в клубе попытаются найти ему альтернативу, причем уже ближайшим летом.

Сообщается, что «Вест Хэм» уже имел контакты с киевским «Динамо» и готов ответить согласие на предложение украинского гранда при условии компенсации, которая составит 5-6 миллионов фунтов.

от Андрей Огородник

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