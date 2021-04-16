Стала известна сумма за которую Вест Хэм готов отпустить Ярмоленко

Британские СМИ продолжают распространять слухи о грядущей смене клубной прописки лидера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко.

Как отмечает Football.London, главный тренер «молотобойцев» Девид Мойес не видит для украинца места в составе на следующий сезон. Сообщается, что учитывая высокую травматичность игрока и его оклад, в клубе попытаются найти ему альтернативу, причем уже ближайшим летом.

Сообщается, что «Вест Хэм» уже имел контакты с киевским «Динамо» и готов ответить согласие на предложение украинского гранда при условии компенсации, которая составит 5-6 миллионов фунтов.