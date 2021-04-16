Верес переподписал контракт со своим лидером

Ровенский «Верес», который стремительно мчится к элите украинского футбола, в новом сезоне рассчитывает на одного из лидеров клуба Михаила Шестакова.

Как сообщает официальный сайт «народного клуба», 31-летний форвард поставил подпись под соглашением с клубом ещё на один сезон. Интересно, что в случае выхода в УПЛ, Шестаков пройдет путь с клубом от Второй лиги до элиты.

В нынешнем сезоне на счету форварда «Вереса» восемь голов в Первой лиге. Всего за ровенский клуб он провел 51 матч, отметившись 21 голом.