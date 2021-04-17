Бартош Слиш в сфере интересов Динамо

Молодой полузащитник польской «Легии» Бартош Слиш может оказаться в киевском «Динамо».

По информации Meczyki, киевский клуб проявлял серьезный интерес в 22-летнем полузащитнике, правда, до покупки дело не дошло. Пока неизвестно, сохранился ли интерес к футболисту в лидера чемпионата Украины.

Напомним, этой зимой «Динамо» начало активно сотрудничать с «Легией», отдав в аренду варшавскому клубу сразу двух игроков, причем, Шабанова польский гранд намерен приобрести.

В нынешнем сезоне на счету Бартоша Слиша 3 гола и 1 ассист в 30 матчах.