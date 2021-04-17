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Футбол

Бартош Слиш в сфере интересов Динамо

отАндрей Огородник

Апр 17, 2021 , ,
Бартош Слиш

Молодой полузащитник польской «Легии» Бартош Слиш может оказаться в киевском «Динамо».

По информации Meczyki, киевский клуб проявлял серьезный интерес в 22-летнем полузащитнике, правда, до покупки дело не дошло. Пока неизвестно, сохранился ли интерес к футболисту в лидера чемпионата Украины.

Напомним, этой зимой «Динамо» начало активно сотрудничать с «Легией», отдав в аренду варшавскому клубу сразу двух игроков, причем, Шабанова польский гранд намерен приобрести.

В нынешнем сезоне на счету Бартоша Слиша 3 гола и 1 ассист в 30 матчах.

от Андрей Огородник

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