Динамо хотело подписать Тайсона

Журналист Роман Бебех сообщил, что киевское «Динамо» рассматривало приглашение бывшего полузащитника донецкого «Шахтера» Тайсона.

По его словам, разговор был, но финансовые условия игрока клуб не смог бы осилить.

«Я знаю, что разговор про «Динамо» и Тайсона был. Но те финансовые условия, которые хотел Тайсон, «Динамо» просто не вытягивает. У Тайсона один из самых больших контрактов в истории украинского футбола. Говорят, под 3 млн», – сказал Бебех.

Напомним, ранее Тайсон разорвал контракт с «Шахтером» и вернулся в «Интернасьонал».