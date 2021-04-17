Динамо победило Шахтер и практически гарантировало себе чемпионство

В центральной игре 22-го тура чемпионата Украины «Шахтер» проиграл «Динамо» — 0:1.

На 34-й минуте Карлос де Пена сумел реализовать пенальти, который заработал Андриевский.

После этого команды создали несколько опасных моментов, но счет на табло не изменился.

Отметим, эта победа позволила киевлянам на 10 очков оторваться от «Горняков».

Шахтер – Динамо 0:1

Гол:

0:1 – 34, пенальти де Пена.

Шахтер – Трубин, Матвиенко, Додо, Бондарь, Кривцов, Майкон (Судаков, 82), Степаненко, Марлос (Дентиньо, 71), Маркос Антонио (Тете, 46), Соломон (Фернандо Педро, 64), Мораес.

Динамо – Бущан, Забарный, Караваев (Цыганков, 74), Попов, Кендзера, де Пена (Родригеш, 71), Андриевский (Шапаренко, 71), Буяльский (Гармаш, 80), Шепелев, Миколенко, Беседин.

Предупреждения:

Матвиенко (25), Бондарь (27), Кендзера (31), Майкон (41), Буяльский (65), Кривцов (90).