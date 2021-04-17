Флик объявил об уходе из Баварии

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик принял решение покинуть команду в конце сезона.

По словам специалиста, он хотел бы расторгнуть контракт с клубом, но причины останутся внутри клуба.

«Для меня очень важно было самому сказать об этом команде, потому что слухи уже ходят.

С моим будущим еще не все ясно. Мы не обсуждали работу в сборной. Конечно, любой тренер рассмотрит возможность тренировать сборную Германии, но сперва мне нужно все осмыслить. Последние недели непросто мне дались. Вот почему было очень важно самому обо всем сказать клубу и моей команде», – приводит слова Флика Kicker.

Напомним, личное соглашение 56-летнего специалиста с «Баварией» рассчитано до 2023 года.