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Футбол

Флик объявил об уходе из Баварии

отСергей Сумской

Апр 17, 2021

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик принял решение покинуть команду в конце сезона.

По словам специалиста, он хотел бы расторгнуть контракт с клубом, но причины останутся внутри клуба.

«Для меня очень важно было самому сказать об этом команде, потому что слухи уже ходят.

С моим будущим еще не все ясно. Мы не обсуждали работу в сборной. Конечно, любой тренер рассмотрит возможность тренировать сборную Германии, но сперва мне нужно все осмыслить. Последние недели непросто мне дались. Вот почему было очень важно самому обо всем сказать клубу и моей команде», – приводит слова Флика Kicker.

Напомним, личное соглашение 56-летнего специалиста с «Баварией» рассчитано до 2023 года.

от Сергей Сумской

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