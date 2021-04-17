Официально: Тайсон — игрок Интернасьоналя

Лидер донецкого «Шахтера» прошлых сезонов Тайсон продолжит карьеру в своем родном клубе «Интернасьонале».

Как сообщает официальный сайт бразильского клуба, полузащитник «горняков» пополнит ряды их команды сроком на два года. Перейдет Тайсон в «Интернасьональ» бесплатно, на правах свободного агента. Официальное представление игрока должно состоятся в ближайшие дни.

Напомним, в составе донецкого «Шахтера» Тайсон провел последние восемь сезонов. Клуб был готов предложить ему новый контаркт, но игрок принял решение вернуться в Бразилию.