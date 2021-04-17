Шахтер нацелился на вингера Гремио

Донецкий «Шахтер» продолжает искать варианты усиления состава среди игроков чемпионата Бразилии.

По информации Minha Torcida, «горняки» проявляют интерес в услугах вингера «Гремио» Алдемира Феррейры. Сообщается, что клаусула игрока составляет восемь миллионов евро, сейчас руководство «Шахтера» рассматривает варианты снижения цены на игрока.

Стоить отметить, что сам «Гремио» заинтересован» в продаже футболиста, Алдемир Феррейра уже заявил о своем желании покинуть клуб, его контракт истекает летом 2023 года. В 83 матчах за клуб игрок забил десять голов.