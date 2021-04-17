Три европейских клуба проявляют интерес к Яремчуку

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук ближайшим летом может перебраться в один из ТОП-чемпионатов Европы.

Как сообщает Het Laatste Nieuws, украинским форвардом бельгийского «Гента» интересуются лондонский «Арсенал», «Вулверхэмптон» и римский «Лацио». Сообщается, что клубы могут попытаться приобрести форварда к старту ЕВРО 2020, так как в случае успешного выступления игрока его стоимость может вырасти.

Напомним, сам Яремчук неоднократно заявлял о желании уйти на повышение. В течении года слухи приписывали интерес к игроку со стороны «Ромы» и «Спортинга».