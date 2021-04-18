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Футбол

Челси нацелилось на вундеркинда дортмундской Боруссии

отАндрей Огородник

Апр 18, 2021 , ,
Джуд Беллингем

Не по годам зрелая игра в исполнении юного дарования дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема не осталась без внимания европейских ТОП-клубов.

Как сообщает Eurosport, большой интерес в услугах 17-летнего таланта дортмундского клуба проявляет лондонский «Челси», который попытается оформить сделку во время летнего трансферного окна. Правда, как отмечает издание, усложняет переговорный процесс желание игрока остаться в Германии ещё на сезон, где он имеет регулярную игровую практику.

Напомним, в нынешнем сезоне во всех турнирах за Боруссию» Джуд Беллингем провел 39 матчей, забил три гола и отдал четыре результативных передачи.

от Андрей Огородник

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