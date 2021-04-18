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Футбол

Луиш Каштру готов уйти в отставку

отАндрей Огородник

Апр 18, 2021 , ,
Луиш Каштру

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру, после проигранного матча киевскому «Динамо», прокомментировал возможное увольнение из клуба, о чем ходят слухи в течении сезона.

После вчерашнего поражения «горняки» отстают от «Динамо» на десять очков за четыре тура до финиша. В Кубке «Шахтер и вовсе вылетел в четвертьфинале, проиграв клубу Первой лиги «Агробизнесу».

«Увольнение? Я готов ко всему. Моя жизнь всегда строилась на работе. Я всегда жил своей работой: в 17 лет ушел из дома и никогда уже не возвращался. Тот, кто работает, как проработал я, всю жизнь, тот не боится ничего», — сказал Каштру.

Напомним, на место Луиша Каштру сватают итальянского специалиста Де Дзерби.

от Андрей Огородник

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