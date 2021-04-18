EURO.com.ua

Футбол

Минай теряет ключевого игрока перед матчем с ФК Львов

отАндрей Огородник

Апр 18, 2021 , ,
Денис Кожанов

Закарпатский «Минай», который ведет активно сражение за сохранения места в элите, не сможет задействовать в поединке против ФК «Львов» одного из своих ключевых исполнителей Дениса Кожанова.

По информации Meta-ratings.com.ua, в матче против «Десны» опытнейший полузащитник получил травму паха, по предварительным прогнозам врачей он не успеет восстановиться к 21 апреля, когда должна состояться перенесенная встреча против ФК «Львов».

Напомним, в нынешнем сезоне Денис Кожанов принял участие в 21 матче «Миная» и отличился тремя результативными передачами.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Вест Хэм нацелился на звезду Селтика

Апр 18, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Tuttomercatoweb: Шахтер начал переговоры с Де Дзерби

Апр 18, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Жажа заявил о желании вернуться в Металлист

Апр 18, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

11 − девять =

Вы пропустили

Футбол

Вест Хэм нацелился на звезду Селтика

Апр 18, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Tuttomercatoweb: Шахтер начал переговоры с Де Дзерби

Апр 18, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Жажа заявил о желании вернуться в Металлист

Апр 18, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Челси нацелилось на вундеркинда дортмундской Боруссии

Апр 18, 2021 Андрей Огородник