Рыбалка покинет Сивасспор

Украинский полузащитник Сергей Рыбалка ближайшим летом сменит клубную прописку.

Бывший полузащитник сборной Украины намерен покинуть турецкий «Сивасспор», где является игроком глубокого резерва. По информации ТаТоТаке, контракт Рыбалки с клубом подходит к своему завершению и летом игрок уйдет в качестве свободного агента. На полузащитника претендуют клубы чемпионата Греции и УПЛ.

Напомним, в общей сложности в составе «Сивасспора» 31-летний полузащитник провел 54 матча, забил пять голов и сделал семь результативных передач.