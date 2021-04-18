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Футбол

Рыбалка покинет Сивасспор

отАндрей Огородник

Апр 18, 2021 , ,
Сергей Рыбалка

Украинский полузащитник Сергей Рыбалка ближайшим летом сменит клубную прописку.

Бывший полузащитник сборной Украины намерен покинуть турецкий «Сивасспор», где является игроком глубокого резерва. По информации ТаТоТаке, контракт Рыбалки с клубом подходит к своему завершению и летом игрок уйдет в качестве свободного агента. На полузащитника претендуют клубы чемпионата Греции и УПЛ.

Напомним, в общей сложности в составе «Сивасспора» 31-летний полузащитник провел 54 матча, забил пять голов и сделал семь результативных передач.

от Андрей Огородник

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