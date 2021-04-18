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Футбол

Шахтер продолжает интересоваться Де Дзерби

отАндрей Огородник

Апр 18, 2021 , ,
Робоерт Де Дзерби

Провал донецкого «Шахтера» по всем фронтам текущего сезона скорей всего поставит крест на перспективах Луиша Каштру остаться в клубе.

По информации известного итальянского журналиста Николо Скиры, «горняки» продолжают интересоваться главным тренером итальянского «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, причем, лоббирует итальянского специалиста спортивный директор клуба Дарио Срна.

Отметим, у себя на родине Де Дзерби считается одним из самых перспективных молодых тренеров, под его руководством «Сассуоло» стал крепким середняком Серии А. Контракт тренера подходит к завершению по окончанию текущего сезона, правда, к нему также проявляют интерес клубы Примеры.

от Андрей Огородник

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