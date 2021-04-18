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Футбол

Tuttomercatoweb: Шахтер начал переговоры с Де Дзерби

отАндрей Огородник

Апр 18, 2021 , ,
Роберто Де Дзерби

Донецкий «Шахтер» судя по последним новостям из Италии определился с возможной заменой Луишу Каштру, который проиграв вчера «Динамо» скорей всего покинет клуб по окончанию сезона.

По информации Tuttomercatoweb, пока ещё чемпионы Украины начали переговоры с главным тренером итальянского Сассуоло» Роберто Де Дзерби. Переговоры начали несколько дней назад и сейчас находятся на продвинутой стадии.

Отметим, помимо «Сассуоло» в досье потенциального тренера «Шахтера» находятся такие клубы, как «Фоджа», «Палермо» и «Беневенто».

от Андрей Огородник

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