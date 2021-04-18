Tuttomercatoweb: Шахтер начал переговоры с Де Дзерби

Донецкий «Шахтер» судя по последним новостям из Италии определился с возможной заменой Луишу Каштру, который проиграв вчера «Динамо» скорей всего покинет клуб по окончанию сезона.

По информации Tuttomercatoweb, пока ещё чемпионы Украины начали переговоры с главным тренером итальянского Сассуоло» Роберто Де Дзерби. Переговоры начали несколько дней назад и сейчас находятся на продвинутой стадии.

Отметим, помимо «Сассуоло» в досье потенциального тренера «Шахтера» находятся такие клубы, как «Фоджа», «Палермо» и «Беневенто».